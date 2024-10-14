Nusaybin’de bir tarlada bulunan anti tank mayını imha edildi

Edinilen bilgilere göre, Suriye ile Nusaybin ilçesi arasındaki mayınlı sınır bölgesinde toprak üzerine çıkan anti tank mayını kimliği belirsiz kişiler tarafından 8 Mart Mahallesi'nde bulunan yerleşim alanların yakınındaki bir tarlaya bırakıldı.

Vatandaşlar, gördükleri anti tank mayını elemeden polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve bomba imha ekibi yaptıkları incelemeden sonra anti tank mayını yerinde imha edilmesine karar verildi. Polis ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra bomba imha ekibi, anti tank mayını fünye ile kontrolü bir şekilde imha edildi. Vatandaşların dikkati ve polis ekiplerin anında olay yerine gidip yaptıkları incelemeden sonra anti tank mayını kontrolü bir şekilde imha edilmesi büyük bir faciadan dönüldü.