Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’de bir tarlada bulunan anti tank mayını imha edildi
Giriş Tarihi: 14.10.2024 16:01 Son Güncelleme: 14.10.2024 16:39

Nusaybin’de bir tarlada bulunan anti tank mayını imha edildi

Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki mayınlı sınır bölgesinden alınan ve yerleşim alanlarına yakın tarlada anı tank mayını bulunarak kontrolü bir şekilde imha edildi.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de bir tarlada bulunan anti tank mayını imha edildi

Edinilen bilgilere göre, Suriye ile Nusaybin ilçesi arasındaki mayınlı sınır bölgesinde toprak üzerine çıkan anti tank mayını kimliği belirsiz kişiler tarafından 8 Mart Mahallesi'nde bulunan yerleşim alanların yakınındaki bir tarlaya bırakıldı.

Vatandaşlar, gördükleri anti tank mayını elemeden polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve bomba imha ekibi yaptıkları incelemeden sonra anti tank mayını yerinde imha edilmesine karar verildi. Polis ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra bomba imha ekibi, anti tank mayını fünye ile kontrolü bir şekilde imha edildi. Vatandaşların dikkati ve polis ekiplerin anında olay yerine gidip yaptıkları incelemeden sonra anti tank mayını kontrolü bir şekilde imha edilmesi büyük bir faciadan dönüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nusaybin’de bir tarlada bulunan anti tank mayını imha edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA