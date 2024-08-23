4 yaşındaki Muhammed Musa’dan kahreden haber: Serinlemek için girdiği su sonu oldu!

Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki Beyazsu mesire alanına ailesiyle birlikte pikniğe giden 4 yaşındaki Muhammed Musa isimli çocuk havaların sıcak olması nedeniyle serinlemek için suya girdi.
Bir süre suda serinlemek için yüzen Muhammed Musa isimli çocuk suda boğulduğunu gören ailesi çocuklarını hareketsiz halde sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, suda boğulan Muhammed Musa isimli çocuğa yaptıkları ilk müdahalede çocuğun duran kalbi çalıştırılarak Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalede Muhammed Musa isimli çocuğun hayatı tehlikesi devam ettiği için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada çocuğa yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.