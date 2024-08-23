4 yaşındaki Muhammed Musa’dan kahreden haber: Serinlemek için girdiği su sonu oldu!

Sağlık ekipleri, suda boğulan Muhammed Musa isimli çocuğa yaptıkları ilk müdahalede çocuğun duran kalbi çalıştırılarak Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalede Muhammed Musa isimli çocuğun hayatı tehlikesi devam ettiği için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada çocuğa yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.