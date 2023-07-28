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Giriş Tarihi: 28.7.2023 17:56 Son Güncelleme: 28.7.2023 18:22

Nusaybin’de doldurmaya çalıştığı su tankının altında kalan kişi hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde doldurmaya çalıştığı su tankının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan Abdulbaki Onam (41) hayatını kaybetti.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de doldurmaya çalıştığı su tankının altında kalan kişi hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Demirtepe Mahallesi İpekyolu kenarında bulunan buz üretim iş yerinde meydana geldi. Buz üretim iş yerin sahibi Abdulbaki Onam iş yerinin yanına konulan tankın üzerine çıkıp su doldurmaya başladı. Bir süre sonra tank, devrildi. Abdulbaki Onam tankın altında kalarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Abdulbaki Onam sıkıştığı yerden Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerce ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Abdulbaki Onam buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 çocuk babası Abdulbaki Onam hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Nusaybin’de doldurmaya çalıştığı su tankının altında kalan kişi hayatını kaybetti
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