Nusaybin’de elektrik akımına kapılan Öztürk hayatını kaybetti

Mardin Nusaybin'e bağlı Topaçlı Köyü'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda 45 yaşlarındaki Diyadin Öztürk, evinin bahçesindeki elektrikli su dinamosu bozulması üzerine tamir etmeye çalıştı. O sırada elektrik akımına kapıldı. Ailesi Öztürk'ün yerde yattığını görünce yardıma koştu. Ailesi 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Öztürk, olay yerine gelen ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Öztürk, hayatını kaybetti.

Cenaze ön otopsi için hastane morguna kaldırıldı.Öztürk'ün cenazesi detaylı otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.