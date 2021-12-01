Nusaybin’de hırsızlar iki apartmanın su sayaçlarını çaldı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Abdulkadir Paşa Mahallesi TOKİ 11. Etap T.1-01 ve bir başka binada meydana gelen olayda bina sakinleri suların akmaması üzerine binanın vanalarını kontrol ederken su sayaçlarının çalındığını fark etti.
Durumu polis ekiplerine bildiren bina sakinleri, çalınan su sayaçlarının yerine yeni su sayaçı taktıktan sonra binaya su verilerek musluklarından su akmaya başladı.
TOKİ bölgesindekı bina sakinleri bu bölgede sık sık su sayaçlarının çalınmasından şikayetçi olduklarını söyledi.
Polis, binaların su sayaçlarını çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için soruşturma başlattı.