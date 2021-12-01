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Giriş Tarihi: 1.12.2021 08:41 Son Güncelleme: 1.12.2021 09:34

Nusaybin’de hırsızlar iki apartmanın su sayaçlarını çaldı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de hırsızlar iki apartmanın su sayaçlarını çaldı

Mardin'in Nusaybin ilçesi TOKİ bölgesinde bulunan iki apartmanın su sayaçlarını çalan hırsızlar, vatandaşı susuz bıraktı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Abdulkadir Paşa Mahallesi TOKİ 11. Etap T.1-01 ve bir başka binada meydana gelen olayda bina sakinleri suların akmaması üzerine binanın vanalarını kontrol ederken su sayaçlarının çalındığını fark etti.

Durumu polis ekiplerine bildiren bina sakinleri, çalınan su sayaçlarının yerine yeni su sayaçı taktıktan sonra binaya su verilerek musluklarından su akmaya başladı.

TOKİ bölgesindekı bina sakinleri bu bölgede sık sık su sayaçlarının çalınmasından şikayetçi olduklarını söyledi.

Polis, binaların su sayaçlarını çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için soruşturma başlattı.

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Nusaybin’de hırsızlar iki apartmanın su sayaçlarını çaldı
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