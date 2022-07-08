Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’de hırsızların, taziye evinin sulu klimasını çalma anı kamerada!
Giriş Tarihi: 8.7.2022 16:47 Son Güncelleme: 8.7.2022 17:38

Nusaybin’de hırsızların, taziye evinin sulu klimasını çalma anı kamerada!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde hırsızlar, taziye evinde bulunan sulu klimayı çalarken, Hırsızlık anı camide bulunan güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de hırsızların, taziye evinin sulu klimasını çalma anı kamerada!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Camide bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre,Abdülkadir Paşa Mahalle Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziye evinin avlusuna gelen iki kişi çevreyi gözetledikten sonra gündüz saat.10.00 sıralarında taziye evinin penceresini açarak içeri giriyor.

Bu sırada hırsızlardan biri taziye evinin içerisine girerek sulu klimayı dışarıda duran arkadaşına uzatıyor. Daha sonra iki kişi taşıdıkları sulu klimayla bölgeden uzaklaşıyor.

Mahalle Muhtarı M.Selim Aslan, borca aldığımız klimanın daha parasını ödememiştik çalındı. Şimdi olmayan klimanın parası mahalle sakinlerin cebinden çıkacak" dedi.
Taziye evinde klimanın olmadığını gören görevlileri görüntüleri izledikten sonra polis ekiplerine haber verdi.
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla görüntüler muhafaza altına alınırken İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi araştırma yaptı.


Nusaybin’de hırsızların, taziye evinin sulu klimasını çalma anı kamerada! | Video

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Nusaybin’de hırsızların, taziye evinin sulu klimasını çalma anı kamerada!
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