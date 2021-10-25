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Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:52 Son Güncelleme: 25.10.2021 11:57

Nusaybin'de kavga: Bıçaklar çekildi, araba yakıldı!

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de kavga: Bıçaklar çekildi, araba yakıldı!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı, bir araç ise ateşe verilerek yakıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Gırnavas Mahallesi iki arkadaş grubu arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Kavgada bir de araç yakıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan araç ise İtfaiye ekipleri tarafından köpüklü suyla müdahale edilerek söndürüldü. Çıkan yangında araçtan geriye demir iskeleti kaldı.
Yanan araç enkazı çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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Nusaybin'de kavga: Bıçaklar çekildi, araba yakıldı!
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