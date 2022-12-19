Nusaybin’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü Doğan Ünüştü kaza yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Işık ise tedavi edilmek üzere Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.