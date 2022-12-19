Nusaybin’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Nusaybin'e bağlı kırsal Duruca Mahallesinde İpekyolu üzerinde meydana gelen kazada Doğan Ünüştü (23) yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak devrildi. İddiaya göre kaza sırasında devrildikten sonra sürüklenen tır yol kenarındaki Cihan Işık'a (14) çarptı.
Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü Doğan Ünüştü kaza yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Işık ise tedavi edilmek üzere Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.