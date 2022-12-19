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Giriş Tarihi: 19.12.2022 14:14 Son Güncelleme: 19.12.2022 14:17

Nusaybin'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Nusaybin'e bağlı kırsal Duruca Mahallesinde İpekyolu üzerinde meydana gelen kazada Doğan Ünüştü (23) yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak devrildi. İddiaya göre kaza sırasında devrildikten sonra sürüklenen tır yol kenarındaki Cihan Işık'a (14) çarptı.

Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü Doğan Ünüştü kaza yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Işık ise tedavi edilmek üzere Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerden sonra hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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Nusaybin'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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