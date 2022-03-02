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Giriş Tarihi: 2.3.2022 09:41 Son Güncelleme: 2.3.2022 10:08

Nusaybin'de korkunç kaza kameralara yansıdı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de korkunç kaza kameralara yansıdı

Mardin’in Nusaybin ilçe merkezinde dönüş yapmak isteyen otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Alınan bilgilere göre, kaza akşam saat 21.35 sıralarında Nusaybin çarşı merkezi dörtyol mevki Cumhuriyet cadde üzerinde meydana geldi.

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Sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil dönüş yaptığı sırada hareket halindeki motosikletin önüne aniden çıkıkması sonucu otomobile yandan çarpan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilmeyen motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken kaza bölgesinde sağlık ekiplerin ilk müdahalesinde durumu iyi olduğu ve hastaneye kaldırılmadığı öğrenildi. Tarafların şikayetçi olmadığından dolayı bir süre sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

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Nusaybin'de korkunç kaza kameralara yansıdı
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