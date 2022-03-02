Alınan bilgilere göre, kaza akşam saat 21.35 sıralarında Nusaybin çarşı merkezi dörtyol mevki Cumhuriyet cadde üzerinde meydana geldi.

Nusaybin'de korkunç kaza kameralara yansıdı: Can kaybı yok

Sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil dönüş yaptığı sırada hareket halindeki motosikletin önüne aniden çıkıkması sonucu otomobile yandan çarpan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilmeyen motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken kaza bölgesinde sağlık ekiplerin ilk müdahalesinde durumu iyi olduğu ve hastaneye kaldırılmadığı öğrenildi. Tarafların şikayetçi olmadığından dolayı bir süre sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.