Nusaybin’de köye yıldırımlar düştü, köylüler kabusu yaşarken birçok ev eşyası yandı

Olay 13.01.2022 tarihinde saat.08.10 sıralarında Nusaybin'e bağlı Karaca köyünde meydana geldi.Köy üzerinde yoğun şimşeklerin çakması nedeniyle birçok bölgeye yıldırım düştüğü ve köyde hasara neden olduğu bildirildi.

Karaca Köy Muhtarı M.Faruk Adıgüzel, "Köyümüzün birçok bölgesine yıldırım düştü. Annem Bedriye Adıgüzel, şanslıydı, evde olmadığı sırada evin damına iki yıldırım düşerek evde yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarımızla söndürdük. Yıldırım evin tüm elektrik tesisatını yaktı, yıldırımın şiddetinden damdaki güneş enerjisi ve evin camları kırılarak zarar gördü. Ancak evin tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. Köye enerji sağlayan elektrik trafo ve su sondaj pompası da yandı. Köy sokaklarındaki aydınlatma ışıkların tümü patlayarak zarar gördü. Köyde bazı evlerin elektrik kabloları ve elektronik eşyaları yıldırımın düşme şiddetiyle, yıldırım'ın ürettiği yüksek enerji nedeniyle yanarak kullanılamaz hale geldi." dedi.



Adıgüzel, Dedaş'a aynı gün bildirdik gelip köyün elektrik trafosuna onardılar, köye enerji vermeyi sağlandı.

Köye su sağlayan sondaj pompası için Marsu'ya da bildirdik ancak pazartesi geleceklerini söylediler. Köyde oluşan zararlar nedeniyle yetkililerden yardım beklediğini söyledi.