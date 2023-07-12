Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’de lastiği top atan araç takla attı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 12.7.2023 16:20 Son Güncelleme: 12.7.2023 18:00

Nusaybin’de lastiği top atan araç takla attı: 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde seyir halindeki aracın lastiği top atması sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de lastiği top atan araç takla attı: 3 yaralı

Mardin'in Nusaybin'e bağlı Durakbaşı mahallesi mevki, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana gelen kazada Kızıltepe yönünden Nusaybin ilçesi yönüne giden Yusuf G. yönetimindeki hafif ticari araç ile seyir halindeyken arka lastiğin top atması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araç tarlaya uçtu. Kazada sürücü Yusuf G., Necmettin G., ve Ferhat Ş., hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, İtfaiye Arama Kurtarma ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2 kişi Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
Vekiller izin almadan adım bile atamayacaklar: CHP'deki konuşma yasağı resmileşti
Seyyid Abdülbaki Elhüseyni hayatını kaybetti
Bunların da dertleri bitmiyor
Mars’ta büyük keşif! Çin aracı 400 bin yıllık detayı buldu
SON DAKİKA: Gaziantep'te iki katlı bina çöktü: Yaralılar var!
Son dakika: Ukrayna NATO'ya katılabilecek mi? Stoltenberg şartları sıraladı: Üyeliğin önünde tek ama büyük bir engel var
Rusya’nın soğukkanlı tutumu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Belediye binasında dehşet saçmıştı! Görüntüler ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Nusaybin’de lastiği top atan araç takla attı: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA