Nusaybin’de lastiği top atan araç takla attı: 3 yaralı

Mardin'in Nusaybin'e bağlı Durakbaşı mahallesi mevki, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana gelen kazada Kızıltepe yönünden Nusaybin ilçesi yönüne giden Yusuf G. yönetimindeki hafif ticari araç ile seyir halindeyken arka lastiğin top atması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araç tarlaya uçtu. Kazada sürücü Yusuf G., Necmettin G., ve Ferhat Ş., hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, İtfaiye Arama Kurtarma ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2 kişi Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.