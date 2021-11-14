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Giriş Tarihi: 14.11.2021 00:05

Nusaybin’de mağarada mahsur kalan at kurtarıldı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de mağarada mahsur kalan at kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde haftalarca mağarada mahsur kalan yaralı atı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay Nusaybin'e bağlı Görentepe köyünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen, at sahibi yaklaşık bir haftadır, atını aradığı öğrenildi. En son bugün evin yakınındaki bir mağarada yaralı olarak gördüğü öğrenildi. Atını kurtaramayınca, Mardin AFAD ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
Bölgeye AFAD ve İtfaiye ekipler sevk edildi.

Ekipler, yaralı ve ayağa kalkamayan atı mağaradan titizlikle çekerek kurtardı. AFAD ekipleri atın yarasını pansuman yaparak tedavi etti. AFAT ekipleri, atın tedavisi için at sahibine bilgi verdi. Evin avlusuna alınan at, sahibine teslim edilerek su verildi. Atın, gece sıcak yer araması nedeniyle mağaraya girdiği sırada kayarak düşüp yaralandığı tahmin ediliyor. At sahibi, atın kurtulmasına sevinerek ekiplere teşekkür etti.

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Nusaybin’de mağarada mahsur kalan at kurtarıldı
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