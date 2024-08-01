Nusaybin’de mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Olay öğle saatlerinde Nusaybin Devrim Mahallesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. Okuldan kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri okulun yangın merdiveninde mahsur kalan kediyi, merdiven yardımıyla kurtarılan kedi sokağa salı verildi.
Kedinin kurtulmasına sevinen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.