Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’de mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Giriş Tarihi: 1.8.2024 15:30

Nusaybin’de mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir okul binasında mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Olay öğle saatlerinde Nusaybin Devrim Mahallesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. Okuldan kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri okulun yangın merdiveninde mahsur kalan kediyi, merdiven yardımıyla kurtarılan kedi sokağa salı verildi.
Kedinin kurtulmasına sevinen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Nusaybin’de mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA