Nusaybin’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre, kaza akşam üzeri Nusaybin Devrim Mahallesi Midyat yolu caddesi ve Nevruz bulvarı dört yol kavşağında meydana geldi.

Sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilmeyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve Trafik ekipleri sevk edildi.Yaralı motosiklet sürücüsü Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili Trafik ekipleri soruşturma başlattı.