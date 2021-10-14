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Giriş Tarihi: 14.10.2021 23:05

Nusaybin’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza akşam üzeri Nusaybin Devrim Mahallesi Midyat yolu caddesi ve Nevruz bulvarı dört yol kavşağında meydana geldi.
Sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilmeyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve Trafik ekipleri sevk edildi.Yaralı motosiklet sürücüsü Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili Trafik ekipleri soruşturma başlattı.

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Nusaybin’de motosiklet kazası: 1 yaralı
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