Nusaybin’de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin Dicle Mahallesi Aygün sokak üzerinde meydana gelen kazada sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Selman Akın'a (10) çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Selman Akın hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Kazayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.