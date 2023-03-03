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Giriş Tarihi: 3.3.2023 15:58 Son Güncelleme: 3.3.2023 16:27

Nusaybin'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin Dicle Mahallesi Aygün sokak üzerinde meydana gelen kazada sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Selman Akın'a (10) çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Selman Akın hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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Nusaybin'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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