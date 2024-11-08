Yol üzerindeki tekerleği kaldırmak isterken canından oldu

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Hasantepe mahallesi mevkii, uluslararası İpekyolu üzerinde, kaza akşam saat.18.30 sıralarında meydana geldi.

Cizre yönünden Nusaybin yönüne giden 33 yaşındaki İbrahim Halil Duran yönetimindeki otomobiliyle seyir halindeyken yolun ortasında bir TIR lastiği görünce otomobilini sağa çekti. Duran, yol ortasındaki araç tekerleği kazaya sebebiyet vermemesi için yoldan kaldırmaya çalışınca aynı yöne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Duran'a çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Duran'a kaza yerinde Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada Duran'a yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.