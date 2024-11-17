Nusaybin’de otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saat.19.30 saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli Mahallesi mevkii uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Ali Akay'a çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Akay, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 70 yaşındaki Ali Akay hayatını kaybetti. Akay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.