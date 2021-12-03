Nusaybin’de patlayan elektrik trafoları paniğe neden oldu

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Nusaybin Yeşilkent Mahallesi Laylak Sokak üzerinde bulunan elektrik trafosuna giden kalın kabloları art arda patladı, ardından yangın çıktı. Mahalle sakinleri patlama nedeninin elektrik trafosu olduğunu duyunca rahat bir nefes aldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin İtfaiye ekipleri, yanan kablolara müdahale ederek söndürdü. Patlama ve yangın nedeniyle mahalleye enerji sağlayan trafo kabloları zarar gördü. DEDAŞ Elektrik Arıza ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kabloları onardı ve mahalleye enerji verildiğini duyurdu.