Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’de pazar günü 8 saatlik elektrik kesintisi olacağı bildirildi
Giriş Tarihi: 20.11.2021 21:22

Nusaybin’de pazar günü 8 saatlik elektrik kesintisi olacağı bildirildi

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de pazar günü 8 saatlik elektrik kesintisi olacağı bildirildi

Nusaybin’de pazar günü 8 saatlik elektrik kesintisi olacağı bildirildi.

Mardin Dicle Elektrik A.Ş İl Müdürlüğü (Sistem İşletme İl Yöneticiliği) tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TEİAŞ kontrolörlüğünde Çağçağ Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F9 Mitanni fideri çıkışında XLPE hattının enerjilendirilmesi ve mevcut hattın demontaj edilmesi çalışmaları yürütüleceğinden personelin can güvenliği açısından söz konusu fiderde güvenlik amaçlı 21.11.2021 Pazar günü 08:30-16:30 saatleri arasında Nusaybin ilçe merkezdeki 6 mahallede elektrik kesintisi olacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda Nusaybin İlçe merkezinde; Abdulkadirpaşa, Mor-Yakup, Selahaddin Eyyübi, Yenituran, Yenişehir ve Yeşilkent Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir."

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Nusaybin’de pazar günü 8 saatlik elektrik kesintisi olacağı bildirildi
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