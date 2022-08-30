Nusaybin’de sağlık çalışanı girdiği suda boğularak hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte Midyat'a bağlı Beyazsu'ya giden Nusaybin Devlet Hastanesi röntgen personeli ve Diyarbakır doğumlu 25 yaşındaki Abdullah Alpaslan, serinlemek için girdiği derede boğuldu. Suda çıkarılarak ilk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan Alpaslan, 112 Sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Alpaslan hayatını kaybetti.

Alpaslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.