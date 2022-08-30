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Giriş Tarihi: 30.8.2022 17:58 Son Güncelleme: 30.8.2022 20:46

Nusaybin’de sağlık çalışanı girdiği suda boğularak hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesi Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de sağlık çalışanı girdiği suda boğularak hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte Midyat'a bağlı Beyazsu'ya giden Nusaybin Devlet Hastanesi röntgen personeli ve Diyarbakır doğumlu 25 yaşındaki Abdullah Alpaslan, serinlemek için girdiği derede boğuldu. Suda çıkarılarak ilk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan Alpaslan, 112 Sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Alpaslan hayatını kaybetti.

Alpaslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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Nusaybin’de sağlık çalışanı girdiği suda boğularak hayatını kaybetti
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