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Giriş Tarihi: 3.8.2024 13:21

Nusaybin’de saman pres makinasının elektrik akımına kapılan kişi öldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir tarlada saman pres makinasıyla çalışan Hassan Elali isimli kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de saman pres makinasının elektrik akımına kapılan kişi öldü
Edinilen bilgiye göre, olay bugün sabah saatlerinde Nusaybin'e bağlı kırsal Bakacık Mahallesi mevkisin'de meydana geldi. Şanlıurfa'dan Nusaybin ilçesine bağlı Bakacık Mahallesine gelerek saman balyası pres makinasıyla çalışma yapan 25 yaşındaki Suriye uyruklu Hassan Elali, makina ile saman balyası yapmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayı gören Elali'nin arkadaşları durumu Sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ambulans ile ağır yaralı Elali, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Elali, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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Nusaybin’de saman pres makinasının elektrik akımına kapılan kişi öldü
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