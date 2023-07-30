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Giriş Tarihi: 30.7.2023 18:52 Son Güncelleme: 30.7.2023 19:17

Mardin Nusaybin'de silahlı kavga: 6 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2’si ağır 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Mardin Nusaybin’de silahlı kavga: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, olay Nusaybin ilçe merkezi Barış Parkı'nda yumruklu kavga eden şahıslar daha sonra PTT Caddesi'ne gitti. Görgü tanıklarının ifadesine göre şahıslar burada silahlı ve pompalı tüfeklerle bir birbirlerine ikinci kez saldırdı. İlk belirlemelere göre silah ve pompalı tüfek saçmalarından yaralanan iki taraftan ve oradan geçen yayalardan 2'isi ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çevredeki işyerlerinin camları ve park halindeki araçların camlarına isabet eden mermiler nedeniyle hasar oluştu. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra durumu ağır olan 2 kişi Ambulans ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sokakta geniş güvenlik önlemleri alan polis olay yerinde incelemelerde bulunuyor.

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Mardin Nusaybin'de silahlı kavga: 6 yaralı
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