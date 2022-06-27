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Giriş Tarihi: 27.6.2022 12:41 Son Güncelleme: 27.6.2022 13:10

Nusaybin’de SMA Hastası Ali Akyüz yardım bekliyor

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de SMA Hastası Ali Akyüz yardım bekliyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi koyulan ve cihaza bağlı yaşayan, tedavisi için de 4 ayı kalan, 20 aylık Ali Akyüz için Valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. 2 yaşına kadar olan çocuklarda uygulanan tedavi için 5 ay önce başlatılan kampanyada, gereken 2 milyon doların yüzde 4’ü toplandı. Anne Saliha Akyüz, “Tam iyileşmesi için Dubai’de tedavi gerekiyor, onun için 2 milyon dolar gerekli” dedi.

Mardin'nin Nusaybin ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşayan Akyüz ailesinin 20 ay önce dünyaya gelen çocukları Ali'ye, 45 günlükken SMA Tip 1 teşhisi koyuldu. Teşhisten sonraki süreçte 3 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Ali, 9 ay Adana Balcalı Hastanesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kaldı. Cihaza bağlı yaşayan Ali, 2 ayda bir ilaç tedavisi görüyor. Ailesi, Dubai'de 2 yaşına kadar olan çocuklarda uygulanan tedavi için gerekli 2 milyon dolar için 5 ay önce valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. Tedavi için 4 ayı kalan Ali için bugüne kadar paranın yüzde 4'lük kısmı toplandı.

'CİHAZLARA BAĞLI GÖRÜNCE YÜREĞİM YANIYOR'

Saliha Akyüz, oğlunun ayağa kalkması için yardım beklediklerini belirterek, "2 ayda bir Adana'daki hastaneye götürüp testlerini ve tedavisini yapıyoruz. Ömrünü biraz uzatmak için spinraza ilacını kullanıyoruz. İlacı devlet karşılıyor. Yalnız fazla bir etkisi olamıyor. Tam iyileşmesi için Dubai'deki tedavi için 2 milyon dolar gerekli. Her gün çocuğumu cihazlara bağlı, ölümü beklerken görünce yüreğim yanıyor. Hayırseverlerden sesimizi duyup az çok demeden Ali'min iyileşmesi ve ayağa kalkıp yürümesi için yardım etmelerini bekliyorum" dedi.
Ali'nin halası Elif Akyüz de, "Tedavisi için Dubai'ye götürmek gerekiyor. Bu da 2 milyon dolar. Tedavi olması için valilikten izin alıp yardım kampanyası başlattık. Lütfen Ali'nin sesini duyun, az çok demeden, sizlerin yardımına ihtiyacı var" diye konuştu.

SMA hastası için valilik onaylı yardım kampanyası hesap numaraları:

EURO İBAN/€: TR68 0001 0090 1014 0360 0050 03

ZİRAAT BANKASI Alıcı/Name: Ali AKYÜZ Açıklama/Description: Ali AKYÜZ

TL İBAN: TR25 0001 0090 1014 0360 0050 01

ZİRAAT BANKASI Alıcı/Name: Ali AKYÜZ

DOLAR İBAN/$: TR95 0001 0090 1014 0360 0050 02 ZİRAAT BANKASI Alıcı/Name: Ali AKYÜZ

SMA Hastasının Babası Ziya Akyüz İletişim: 0534 234 71 22

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Nusaybin’de SMA Hastası Ali Akyüz yardım bekliyor
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