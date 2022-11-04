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Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:55 Son Güncelleme: 4.11.2022 11:57

Nusaybin'de son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen polis ekipleri, son yılların en büyük operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Yaklaşık 60 kg esrar maddesi ele geçirildi.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen bir adreste Narkotik dedektör köpeği eşliğinde yapılan aramalarda, toplam ağırlığı 58 Kilo 950 gram olan esrar maddesi ile 23 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddesi ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Güvenlik güçlerinin ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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Nusaybin'de son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu
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