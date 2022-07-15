Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’de sulama kanalında boğulmak üzere olan 3 köpek kurtarıldı
Giriş Tarihi: 15.7.2022 15:18 Son Güncelleme: 15.7.2022 15:30

Nusaybin’de sulama kanalında boğulmak üzere olan 3 köpek kurtarıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, sulama kanalına düşerek mahsur kalan 3 köpek, boğulmak üzere iken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir iş yerine giren 1 metre uzunluğunda yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de sulama kanalında boğulmak üzere olan 3 köpek kurtarıldı

Nusaybin'e bağlı Gürün Köyü mevkisinden geçen sulama kanalının kenarından su içmek için kanala uzanan 3 köpek dengesini kaybederek suya düştü.Kanalda oluşan yosunlar üzerinde ne zamandan beri mahsur kaldıkları bilinmezken boğulmak üzere su içinde çırpınan 3 köpeği, oradan geçen vatandaşlar gördü. Vatandaşlar, bir süre köpekleri kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca yardım için Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Haber, verilmesi üzerine bölgeye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, su içinde çırpınarak boğulmak üzere olan 3 köpeği, özel aparatla yaklaşık 1 saat çalışma neticesinde kurtarıldı. Kurtarılan köpekler, o bölgede serbest bırakıldı.

Öte yanda İpekyolu üzerinde bulunan bir araç aksesuarları satan bir iş yerine giren 1 metrelik siyah yılan Arama Kurtarma ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

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Nusaybin’de sulama kanalında boğulmak üzere olan 3 köpek kurtarıldı
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