Nusaybin’de terör örgütünün şehit ettiği 8 vatandaş mezarları başında anıldı

Kayabaşı açıklamasında; "Bugün 1987 yılında hain, kalleş terör örgütü PKK tarafından şehit edilen kardeşlerimiz, vatandaşlarımızı anmak için buradayız. Hepinizin bildiği gibi eli kanlı terör örgütü çoluk, çocuk, kadın, bebek, genç, yaşlı demeden vahşice eylemlerine devam ediyor. Ama bizler devlet olarak Allah'ın izniyle terörün kökünü kazımakta kararlıyız. Son terörist yok edilene kadar mücadelemiz karanlıkla sürecek. Tabi 36 yıl önce bugün 8 vatandaşımız şehit edilmişti. Bu 8 vatandaşımızın altısı daha çocuk diyebileceğimiz kardeşlerimizdi. Terör örgütün ne kadar vahşi ne kadar adi, alçakça bir örgüt olduğunun en canlı örnekleri bugün bu kabirde yatan Şehit kardeşlerimizdir. Ama vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki devletimiz terörle mücadelede hiç olmadığı kadar güçlü hiç olmadığı kadar kararlıdır. Terörü sadece bu topraklarda değil civarımızda, yanımızda, sağımızda, solumuzda veya başka devletlerde nerede varsa kökünü kazımakta kararlıyız. Ben tekrardan bu vatan müdafaası uğrunda şehit düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömür, ebediyette irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmasında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depreme de değinen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, deprem felaketi nedeniyle memleket olarak zor günlerden geçtiğimizi ancak ülke olarak bunun üstesinden gelecek durumda olduğumuzu ifade etti.