Nusaybin’de terör örgütünün şehit ettiği 8 vatandaş mezarları başında anıldı

Mardin'in Açıkyol Mahallesinde 7 Mart 1987'de PKK tarafından şehit edilen 6'sı çocuk 8 vatandaşımız için gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mevlid-i Şerifin okunmasından sonra İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal, şehitlerimiz ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua etti.
Törene Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Ercan Kayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mustafa Gezer, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Koç, MHP İlçe Başkanı Bedrettin Aslan, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Seyithan Bilen ile şehit aileleri katıldı.
Tören sonrası açıklamalarda bulunan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, 36 yıl önce şehit edilen 6'sı çocuk 8 vatandaşımızın acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.
Kayabaşı açıklamasında; "Bugün 1987 yılında hain, kalleş terör örgütü PKK tarafından şehit edilen kardeşlerimiz, vatandaşlarımızı anmak için buradayız. Hepinizin bildiği gibi eli kanlı terör örgütü çoluk, çocuk, kadın, bebek, genç, yaşlı demeden vahşice eylemlerine devam ediyor. Ama bizler devlet olarak Allah'ın izniyle terörün kökünü kazımakta kararlıyız. Son terörist yok edilene kadar mücadelemiz karanlıkla sürecek. Tabi 36 yıl önce bugün 8 vatandaşımız şehit edilmişti. Bu 8 vatandaşımızın altısı daha çocuk diyebileceğimiz kardeşlerimizdi. Terör örgütün ne kadar vahşi ne kadar adi, alçakça bir örgüt olduğunun en canlı örnekleri bugün bu kabirde yatan Şehit kardeşlerimizdir. Ama vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki devletimiz terörle mücadelede hiç olmadığı kadar güçlü hiç olmadığı kadar kararlıdır. Terörü sadece bu topraklarda değil civarımızda, yanımızda, sağımızda, solumuzda veya başka devletlerde nerede varsa kökünü kazımakta kararlıyız. Ben tekrardan bu vatan müdafaası uğrunda şehit düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömür, ebediyette irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmasında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depreme de değinen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, deprem felaketi nedeniyle memleket olarak zor günlerden geçtiğimizi ancak ülke olarak bunun üstesinden gelecek durumda olduğumuzu ifade etti.
Kayabaşı konuşmasını şöyle sürdürdü; "Deprem felaketi nedeniyle ahirete irtihal eden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan şifalar diliyorum. Az önce dualarda da ifade edildiği gibi Nusaybin ilçesi gerçekten de bu noktadan büyük bir kadirşinaslık örneği gösterdi. Depremde kardeşlerimize hem gönlünü açtı hem yaptığı yardımlarla gerçekten bir nebze de olsa yaraları sarılmasını, hafiflemesini sağladı. Sizlerin huzurunda ben bir kez daha Nusaybinli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle bir felaketle karşılaşmayız" şeklinde konuştu.
Tören, şehitler için verilen yemekle sona erdi.
7 Mart 1987'de Açıkyol Mahallesinde PKK tarafından Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) şehit edilmişti.