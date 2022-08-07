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Giriş Tarihi: 7.8.2022 13:36 Son Güncelleme: 7.8.2022 13:39

Nusaybin’de trafik kazası: 9 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de trafik kazası: 9 yaralı

Mardin'in Nusaybin ile Midyat arasındaki karayolu üzeri piknik alanları mevkisinde meydana gelen kazada sürücülerin ismi öğrenilmeyen minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri hafif yaralı 6 kişiyi ambulanslara alarak tedavi etti. 3 kişi ise ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Nusaybin’de trafik kazası: 9 yaralı
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