Nusaybin’de trafik kazası! Traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri hafif yaralı 2 kişiyi ambulansa alarak ayakta tedavi etiği öğrenildi. Yaşanan trafik kazasında traktör ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada ikiye bölünen traktör ve otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.