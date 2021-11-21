Nusaybin’de trafik kazası! Traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza akşam üzeri Nusaybin'e bağlı Hasantepe köyü mevki uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile traktörün çarpışması sonucu traktör ikiye bölünürken 2 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri hafif yaralı 2 kişiyi ambulansa alarak ayakta tedavi etiği öğrenildi. Yaşanan trafik kazasında traktör ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada ikiye bölünen traktör ve otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.