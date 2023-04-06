Nusaybin’de trafik kazası:1 ölü 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Nusaybin'e bağlı Turgutlu Mahallesi mevkiinde uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 41 KJ 882 hafif ticari araç seyir halindeyken önünde seyir halindeki sürücünün ismi ve plakalı henüz öğrenilmeyen TIR'a arkadan çarptı.

Kazada TIR'a sürtünen otomobil orta refüje giren araçta Hamza Tankan (27) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye 112 Sağlık, İtfaiye Arama Kurtarma ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Tankan'ın cansız bedeni Arama Kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Kazada hayatını kaybeden Hamza Tankan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken yaralanan 3 kişi ise Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nusaybin Devlet Hastanesi'nde ilk otopsisi yapılan Tankan'ın cenazesi detaylı otopsi için Mardin Adli Tıp Morguna gönderilirken kazayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.