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Giriş Tarihi: 7.7.2022 12:28 Son Güncelleme: 7.7.2022 12:38

Nusaybin’de trafik kazası:1’i ağır 4 kişi yaralandı

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de trafik kazası:1’i ağır 4 kişi yaralandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasından otomobil uçuruma yuvarlanarak hurdaya döndü, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ile Midyat ilçeleri arası karayolu üzeri Kalecik köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olan kişi ise Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobil vinç yardımıyla uçurumun dibinden çekildi.
Kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Nusaybin’de trafik kazası:1’i ağır 4 kişi yaralandı
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