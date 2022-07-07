Nusaybin’de trafik kazası:1’i ağır 4 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ile Midyat ilçeleri arası karayolu üzeri Kalecik köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralı olan kişi ise Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobil vinç yardımıyla uçurumun dibinden çekildi.
Kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.