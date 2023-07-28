Nusaybin’de üzerine su tankeri devrilen kişi ağır yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Demirtepe mahallesi mevki İpekyolu kenarında bulunan bir iş yerinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda 41 yaşındaki Abdulbaki O.,"İş yerindeki su tankeri olarak kullanılan eski bir tankere su ilave etmek için tankerin üzerine çıktı. Bir süre sonra su dolu tanker devrilmesi sonucu 41 yaşındaki Abdulbaki O., Tanker altında kalarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık, İtfaiye Arama Kurtarma ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Tanker altında sıkışarak ağır yaralanan 41 yaşındaki Abdulbaki O., Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağır yaralı olarak tanker altından çıkarılan 41 yaşındaki Abdulbaki O'ya olay yerinde sağlık ekiplerin ilk müdahalesinden sonra Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ilk müdahaleden sonra durumu ağır olması nedeniyle ambulans ile Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.