Nusaybin’de YKS ve KPSS Adaylarına Yönelik Söyleşi Programı düzenlendi

Sosyal Medya Platformları üzerinden "Benim Hocam" adıyla yayın yapan yayın grubu öğretmenleri Bayram Meral, Kadir Gümüş, Ramazan Yetgin, İlyas Güneş ve Görkem Şahin Nusaybinli öğrencilerle buluştu.

Nusaybin Mitanni Kültür Merkezinde düzenlenen programa saatler öncesinden gelen öğrenciler salona sığmadı. Öğrencileri bir bölümü ayakta kalırken bir bölümü de salonun dışından söyleşiyi izledi.

Öğretmenler söyleşi programında, YKS ve KPSS Adaylarının sınava hazırlık sürecinde yapmaları gerekenler konusunda bilgi verdi. Programda selamla konuşması yapan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, adayların ve öğrencilerin talebi üzerine Türkiye'nin en meşhur yayın evi öğretmenlerini ilçeye davet ettiklerini söyledi.

Kayabaşı; "YKS ve KPSS adaylarından gelen yoğun talep üzerine alanın en önemli hocalarını sizlerle buluşturduk. Gençlerimizin bu talebini yerine getirmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri kırmayarak söyleşi programımıza katılan kıymetli hocalarımıza Nusaybinli öğrenciler adına şükranlarımı sunuyorum. Her alanda olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan, bugün düzenlediğimiz Söyleşi Programına da büyük bir katılım gösteren aziz Nusaybinli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda YKS ve KPSS Adayları ile öğrenciler, öğretmenler hatıra fotoğrafı çektirdi.