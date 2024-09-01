Nusaybin’de yol kenarında ceset bulundu

Mardin'de dün gece Nusaybin'e bağlı kırsal Çağlar Mahallesi mevkisin'de olay meydana geldi. İddiaya göre, Beyazsu'da tabancayla öldürülen Ferit A,.(45), cesedi Çağlar Mahallesi mevkii, yol kenarındaki sulama kanalı kenarına atıldı. İddiaya göre, Katil zanlısı bir yakınını arayarak kardeşini öldürdüğünü telefonda anlatması üzerine o yakını da polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık, Savcılık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Burada savcı ve Jandarma ekipleri yaptığı incelemede cesedin Ferit A,.(45)'e ait olduğu ve tabancayla öldürdüğü tespit edildi.

Ferit A,.'nın cenazesi ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsisinin ardından detaylı otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adlı Tıp kurumuna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen katil zanlısı kardeş gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.