Nusaybin’de zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 2 kişi yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Nusaybin 8 Mart Mahallesi Mardin yolu caddesinde gece saat. 23.30 sıralarında meydana gelen kazada sürücülerin ismi öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112. Sağlık, Arama Kurtarma ve Polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişi sıkıştığı araçtan Arama Kurtarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı
Yaralı, Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobiller vinç ve çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
Kazayla ilgili Trafik Polisi ekipleri inceleme başlattı.