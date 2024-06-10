Nusaybin’deki silahlı kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 8 Haziran akşam saat 21.00 sıralarında 8 Mart Mahallesi Nevroz Caddesi üzerinde yaşandı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine silahlarla ateş açarken, kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada, 31 yaşındaki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Görevlisi Uğur Ay ile 20 yaşındaki R.A.A., yaralandı. Yaralılar, çevredeki sürücüler tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahaleleri Nusaybin'de yapılan yaralılardan 31 yaşındaki Uğur Ay, daha sonra Mardin Eğitim Araştırma hastanesine sevk edildi. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaşanan Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların Emniyetteki işlemleri devam ederken, yaralılardan Uğur Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ay'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Ay'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Ay'ın cenazesi Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yazyurdu Mahallesi'nde defin edileceği öğrenildi.