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Giriş Tarihi: 10.2.2023 21:28 Son Güncelleme: 10.2.2023 21:29

Nusaybin'den 124 TIR yardım, deprem bölgelerine gönderildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilin etkilendiği deprem sonrası Mardin’in Nusaybin ilçesinden deprem bölgelerine 124 TIR, yardım malzemeleri gönderildi.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’den 124 TIR yardım, deprem bölgelerine gönderildi

Deprem sonrası Nusaybin Kaymakamlığı ve Nusaybin Belediye Başkanlığı tarafından Mitanni Kültür Merkezinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezinde yardım malzemeleri toplandı.

Hayırsever Nusaybinli vatandaşlar, STK'lar, Dernek, Muhtarlar ve Gönüllülerin destekleri ile AFAD Çadırkentte bulunan malzemelerden oluşan 124 yardım TIR'ı, AFAD Koordinasyonunda Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa illerine gönderildi.

Yardım çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, "Fedakâr Nusaybinli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Nusaybin Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığından yardımla ilgili duyuru yaptıkları ilk dakikadan itibaren vatandaşlarımızın seferberlik halinde koordinasyon merkezine yardım yığdığını bildiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı; "Kardeşliğin kenti, gönlü bol Aziz Nusaybinli hemşehrilerim yardım çağrısını alır almaz seferber oldular. Gıdadan giyime, içme suyundan ısıtıcılara, çocuk ürünlerinden hayvan yemlerine kadar deprem bölgelerinde neye ihtiyaç varsa sağ olsun hemşehrilerimiz hepsini tedarik edip koordinasyon merkezimize teslim etti. Yine ilçemizde bulunan değerli lojistik firmalarımız ve tır sahipleri gönüllü olarak yardımlarımızı deprem bölgelerine taşıdı. Şuana kadar AFAD Koordinasyonunda 124 yardım tırımız deprem bölgelerine ulaştı. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız duyduğumuz bu günlerde Nusaybinli hemşehrilerim üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Desteklerinden ve çabalarından dolayı tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve Milletimizi geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum" şeklinde konuştu.

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Nusaybin'den 124 TIR yardım, deprem bölgelerine gönderildi
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