Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’e bağlı 27 köyde  elektrik kesintisi olacak!
Giriş Tarihi: 1.12.2021 22:19

Nusaybin’e bağlı 27 köyde  elektrik kesintisi olacak!

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı 27 köyde 4 gün aralıklarla her gün 10 saat elektrik kesintisi olacağı bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş, Mardin İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada;


"Çağçağ Trafo Merkezi ile irtibatlı FI4 Girmeli fideri üzerinde bulunan trafolarda 3. Seviye bakım ekipleri tarafınca yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 02.11.2021, 03.11.2021 ve 04.11.2021, 05.11.2021 günleri 07:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda Nusaybin İlçesinden; Bakacık, Balaban, Beylik, Demirtepe, Duruca, Eskihisar, Güneli, Günyurdu, Girmeli, Hasantepe, Kantar, Kayadibi, Kocadağ, Nergizli, Odabaşı, Pazar, Sınırtepe, Söğütlü, Tepealtı, Tepeüstü, Turgutkoy, Yazyurdu, Yerköy, Yolbilen, Çilesiz, Çiğdem ve İkiztepe mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir" denildi.

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Nusaybin’e bağlı 27 köyde  elektrik kesintisi olacak!
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