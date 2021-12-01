Nusaybin’e bağlı 27 köyde  elektrik kesintisi olacak!

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş, Mardin İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada;
"Çağçağ Trafo Merkezi ile irtibatlı FI4 Girmeli fideri üzerinde bulunan trafolarda 3. Seviye bakım ekipleri tarafınca yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 02.11.2021, 03.11.2021 ve 04.11.2021, 05.11.2021 günleri 07:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda Nusaybin İlçesinden; Bakacık, Balaban, Beylik, Demirtepe, Duruca, Eskihisar, Güneli, Günyurdu, Girmeli, Hasantepe, Kantar, Kayadibi, Kocadağ, Nergizli, Odabaşı, Pazar, Sınırtepe, Söğütlü, Tepealtı, Tepeüstü, Turgutkoy, Yazyurdu, Yerköy, Yolbilen, Çilesiz, Çiğdem ve İkiztepe mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir" denildi.