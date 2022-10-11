Nusaybinli 12 şehit için anma programı yapıldı

Daha sonra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yaptığı konuşmasında, bu coğrafyada 40 yıldır huzur, kardeşlik, birlik ve beraberlik mücadelesi verdiklerini söyledi.

Bu coğrafyayı, kadim medeniyetlerine, kadim sahiplerine, mazlum insanlarına çok görenlerin bin yıldır huzura kastettiğini aktaran Ersoy: "Son yıllarda bir taraftan DEAŞ bir taraftan YPG bir taraftan FETO ve PKK'yı hep aynı zihniyet besledi, büyüttü bizim içimize saldı. Bu coğrafyanın bütün gariban insanlarının kanını döktü. Bizi Afganistan, Irak, Suriye, Filistin, Libya, Mısır yapmak isteyenlere imanla, inançla direndik. Elbette çok ağır bedeller ödedik. Bu coğrafyayı vatan tutmak her zaman çok ağır bedeller ödemeyi çok ağır maliyetlere göğüs germeyi gerektirdi. Hep birlikte derin acılar yaşadık. Binlerce kızımız, kadınımız, yüzlerce bebeğimiz acımasızca katledildi. Köy meydanında toplanıp insanlar kurşuna dizildi. Hepsi bu coğrafyanın insanlarıydı. Buna rağmen ne pahasına olursa olsun alnına silah dayandığında bile teslim olmayan mağlup olmayı asla düşünmeyen, vatanına, toprağına, birliğine, bütünlüğüne sahip çıkan bu coğrafyanın kahraman yiğitleriyle bu günlere geldik." ifadelerini kullandı.

Bütün şehitleri rahmetle andıklarını aktaran Ersoy, geçmişte olduğu gibi birlik ve berberliğe sahip çıkarak, cana, vatana, birliğe kast edenlere fırsat vermeyeceklerini dile getirdi.

Ersoy: "Terör örgütü insanları artık kandıramıyor. Evlatlarımızı kandıramıyorlar artık. Analarımız evlatlarının kara haberini ne zaman alacağım korkusunu yaşamıyor, yaşamayacaklar. Yaylalarımız, ovalarımız bugün Türkiye'de kullanıma kapalı hiçbir coğrafyamız kalmadı, gidemediğimiz hiçbir yerimiz yok, hâkimiyet sağlamadığınız hiçbir noktamız yok. Devletimiz bu gücü, bu hâkimiyeti sağladı. Hep birlikte yürüyerek bu birlikteliğimizi, gücümüzü daha da tahkim ederek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Saldırıda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in gazeteci kızı Gülay Demir ise o acı günü hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirdi.

Bugüne kadar kendilerini yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür eden Demir, "Annemin yüreğine sızı bırakanlara, kız kardeşimin hayallerini yetim bırakanlara, gömleğime babamın kanını damlatanlara inat dünya kız çocuklarının olduğu bugün de boynumuzu bükük bırakanlara inat, yaramıza yarenlik edenlere selam olsun." ifadelerini kullandı.

Programa, Mardin Valisi ve büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Kamu kurumu ve kuruluş yöneticileri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Anma programından sonra İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, İlçe merkezini ziyaret etti. Esnaflarla bir araya gelerek hasbihal eden Ersoy, Vali Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra Nusaybin Belediyesini ziyaret etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'ndan brifing alan Bakan Yardımcısı Ersoy, Sınır Park ve Mesire Alanını ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.