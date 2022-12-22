Haberler Yaşam Haberleri Nusret'in başı dertte! FIFA, Dünya Kupası'ndaki görüntülerin ardından harekete geçti
Giriş Tarihi: 22.12.2022 23:05 Son Güncelleme: 22.12.2022 23:16

Nusret'in başı dertte! FIFA, Dünya Kupası'ndaki görüntülerin ardından harekete geçti

FIFA, restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin, 2022 Dünya Kupası finalinin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini araştırıyor.

AA
Nusret’in başı dertte! FIFA, Dünya Kupası’ndaki görüntülerin ardından harekete geçti

Tuz serpme hareketiyle ünlenen et lokantaları sahibi Nusret Gökçe'nin, Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu yendiği final maçı sonrası sahaya girerek futbolcular ve Dünya Kupası ile poz vermesi, FIFA'nın da dikkatini çekti.

"UYGUN İŞLEM NEYSE YAPILACAK"

İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

KUPAYI YALNIZCA SEÇKİN KİŞİLER TUTABİLİYOR

FIFA kuralları gereği kupayı, yalnızca turnuvanın galipleri, FIFA yetkilileri ve devlet başkanlarından oluşan bir grup seçkin kişi tutabiliyor.

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Nusret'in başı dertte! FIFA, Dünya Kupası'ndaki görüntülerin ardından harekete geçti
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