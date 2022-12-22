Nusret’in başı dertte! FIFA, Dünya Kupası’ndaki görüntülerin ardından harekete geçti

"UYGUN İŞLEM NEYSE YAPILACAK"

İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır." ifadelerini kullandı.