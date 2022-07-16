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Giriş Tarihi: 16.7.2022 09:18

N.V. Turkse Perenco ve TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

N.V. Turkse Perenco ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) müştereken sahip bulunduğu, Diyarbakır il sınırları içerisinde yer alan bir petrol işletme sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

AA
N.V. Turkse Perenco ve TPAO’nun Diyarbakır’daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, N.V. Turkse Perenco ile TPAO'nun Diyarbakır'daki 8 bin 536 hektar yüzölçümüne sahip sahası için petrol işletme ruhsatı 17 Haziran 2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle uzatıldı.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan diğer kararına göre, Kırklareli'ndeki toplamda 2 bin 178 metrekarelik arazi kamulaştırılacak.

Karara göre, TPAO'nun Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki petrol işletme ruhsatında Alacaoğlu kuyularından üretilen doğal gazın Hamitabat-Değirmenköy toplama tesisine taşınması amacıyla inşa edilen Çerkezköy-Kapıkule arasındaki doğal gaz hattının deplasesi için gerekli olan ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan üç parseldeki toplamda 2 bin 178 metrekarelik (mülkiyet) arazinin kamulaştırılmasına karar verildi.

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N.V. Turkse Perenco ve TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı
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