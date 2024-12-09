O ailenin hikâyesi yürek burktu

Başkan Erdoğan'ın Gaziantep'teki deprem ve sosyal konut anahtar teslim töreninden sonra yeni evlerini ziyaret ettiği Karapirli ailesinin acı dolu bir hikâyesi var. Depremde 11 ve 12 yaşlarındaki iki oğullarını yitiren, kendileri de engelli kalan İbrahim ve Pınar Karapirli çifti hayatta kalan ikiz çocuklarıyla birlikte yaşıyor. İşte çiftin anlattıkları:Oturduğumuz Bahar Apartmanı yıkıldı. 4'üncü kattaydık. Eşim ve oğlum yere düştü, o sırada binamız çöktü. 40 saat enkaz altında kaldık. Eşim çökme anında küçük oğlumun başına kolon düştüğünü görmüş. Eşim, ben, büyük oğlum ve ikizler aynı odadaydık ama karanlık olduğu için birbirimize göremiyorduk fakat konuşuyorduk. Büyük oğlum 38. saate kadar yaşıyordu, daha sonra vefat ettiğini anladık. Ağzı annesinin kulağındaydı. Vefatından 1.5 saat sonra içeri ışık verildi. İkiz bebeklerim kolumdaydı. İkizler ilk başta çok ağlıyordu, büyük oğlum hafızlığa gidiyordu. Büyük oğlum önce Rahman Suresi'ni okudu, ağlama devam edince de ezan okuyup salavat getirince bebekler sustu. 4 ay hastanede yattım. Bugün 669 gün oldu, halen tedavi oluyoruz. Eşimin kolu kesildi, benim ayağım 3.5 santim kısaldı, engelli kaldım.