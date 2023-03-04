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Giriş Tarihi: 5.3.2023

O an, ‘ya onları kurtaracağız ya biz de öleceğiz’ dedik

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
O an, ‘ya onları kurtaracağız ya biz de öleceğiz’ dedik
Depremde Hatay'daki evlerinin enkazı altından 131 saat sonra çıkarılan ancak sol bacağını kaybeden 7 yaşındaki İrem ile ilk gün kurtarılan ve bir kolunu kaybeden annesi Halime Nuray Bağrıaçık'ın geçtiğimiz günlerde Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kavuştuğu anlar milyonları duygulandırmıştı. Halime Nuray Bağrıaçık'ın kızları 10 aylık Selma Nur ve 5 yaşındaki İnci ise enkazda hayatını kaybetti. Genç kadını ve kızı İrem'i kurtaran Konya AFAD ekibinden Salih Aydın Üzümcü, SABAH'a konuştu:



Anne Halime'yi kurtarmaya çalışırken öğle saatlerinde olan Elbistan merkezli ikinci depreme yakalandık. 'Ne olursa olsun Halime'yi kurtaracağız' diyerek tekrar enkaza girdik. Elinden tutup onu motive etmeye çalıştım. İlk gün Halime'yi kurtarmayı başardık. 5 gün sonra 7 yaşındaki İrem'in sesini duyduk. İrem'in sesini duyuyorduk ama çok kötü bir noktadaydı. Çökme tehlikesi vardı. O an 'Ya kurtaracağız ya da biz de öleceğiz' dedik. Üzerinde de dedesi vardı. İrem'in bacakları da dedesinin altındaydı. Tek söylediği, 'Anne korkuyorum' oldu. İsmini sordukça korkudan söyleyememişti. Sonra kızımla aynı ismi taşıdığını öğrendim. Dedesinin cansız bedenini üzerinden kaldırınca İrem'e ulaşabildik. Televizyondan sol bacağını kesildiğini duyunca çok üzüldüm. İnşallah hayat Halime ve İrem için bundan sonra çok daha güzel olur.

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O an, ‘ya onları kurtaracağız ya biz de öleceğiz’ dedik
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