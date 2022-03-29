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Giriş Tarihi: 29.3.2022 13:52 Son Güncelleme: 29.3.2022 14:09

O anne serbest bırakıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
O anne serbest bırakıldı

Diyarbakır’da ayrıldığı eşini korkutmak iddiasıyla 4 aylık kızını boğar gibi yapan anne E.K., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da anne E.K, geçtiğimiz yıl Aralık ayında kızı R.E.K. henüz 4 aylık iken ayrıldığı eşi M.K.'yi korkutmak iddiasıyla yastıkla boğar gibi yapıp cep telefonu ile kaydetti. Anne E.K., Görüntüleri uzun bir aradan sonra eşine göndererek, "öl, öl" dediği belirlendi. Görüntüleri polise veren M.K., eski eşinden şikayetçi oldu. Görüntüler üzeri öfkeli anne E.K., polis tarafından gözaltına alındı. Şuan 9 aylık olan bebek R.E.K ise babasına verildi.

SERBEST BIRAKILDI
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'deki sorgulamasının ardından anne E.K, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığı ve mahkemede öldürme kastının olmadığını belirten anne E.K., ayrıldığı eşini korkutmak için böyle bir yola başvurduğunu tekrarladı. Mahkeme, anne E.K.'yi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Anne E.K.'nin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanacak iddianamenin ardından yargılanması başlayacak.

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O anne serbest bırakıldı
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