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Giriş Tarihi: 1.12.2021

O baba tutuklandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
O baba tutuklandı
Gaziantep'te, ağladığı için bir aylık bebeğini darp eden görüntüleriyle gündeme gelen baba Yunus Göç tutuklandı. Sosyal medyada yer alan minik bebeğe dayak görüntüleri sonrası yapılan araştırmada görüntünün Gaziantep'te çekildiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, Şahinbey ilçesinin 60. Yıl mahallesinde yaşayan ve bebeği dövdüğü belirlenen baba Yunus Göç'ü gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan ve henüz bir aylık olduğu öğrenilen C.G. isimli erkek bebeğin travmaya bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Talihsiz bebeğin tedavisi özel bir hastanede sürüyor. Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı İsmail Demir, "Geçirdiği kanamadan dolayı hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.

ANNEYE TEDBİR
Adliyeye sevk edilen baba Yunus Göç, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklandı. Annenin de ifadesinin alındığı öğrenildi. Baba Yunus Göç'ün fabrika işçisi olduğu ve minik bebeğin çiftin tek çocukları olduğu ifade edildi. Bebek ve anne için tedbir kararları alınacağı belirtildi.

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O baba tutuklandı
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