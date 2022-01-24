O babanın kim olduğu araştırılıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde iddiaya göre karnesi zayıf olduğu için kızını acımasızca döven babanın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından babanın tespiti için çalışma başlatıldı. Okullar 21 Ocak Cuma gününde yarıyıl tatiline girerken öğrenciler karne heyecanı yaşadı. 7 Şubat 2022 tarihinde açılacak okulların öncesinde Alanya'da yaşanan bir olay yürekleri sızlattı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde karnesinde zayıf olduğu iddia edilen kızını acımasızca döven babaya büyük tepkiler geldi. İfşa olan görüntülerde kızı sürekli yanına çağıran baba, acımasızca attığı tokatlar ile yürekleri sızlattı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ARAŞTIRIYOR

Sosyal medyada sert tepki ile karşılanan olayın ardından kızını döven babanın tespiti için çalışma başlatıldı. Alanya'da olduğu iddiası üzerine güvenlik güçleri ve milli eğitim yetkilileri konun dikkatlice araştırıldığını söyledi. Henüz babanın tespit edilemediğini belirten güvenlik güçleri, "Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarının sürdürüyor. Babanın tespiti durumunda idari ve adli işlemleri başlatacağız" diye konuştu.