‘O bana ablalık değil annelik yaptı’

Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı işletmenin sahipleri ve çalışanları tarafından dövülerek öldürülen Zehra B.'nin (18) uyuşturucu bağımlısı kız kardeşi 16 yaşındaki M.B.'nin sağlık durumu hızla iyiye gidiyor. 10 gündür Ankara'da tedavisi süren M.B., SABAH'a konuştu: "Zehra ablam bana ablalık değil annelik yaptı. Beni o büyüttü. Ben onun elinde büyüdüm. Bu illetten kurtulmamı hep istiyordu. Şimdiye nasipmiş. Buraya önce kendim sonra ablam için geldim. Bu uyuşturucu beni bitirecekti. Ablam için savaşıp başaracağım. Tedavi olmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim." Kızını görmek için Ankara'ya giden baba Oğuzhan B. ise "Kızımı çok iyi, pırıl pırıl gördüm. 18 gün daha tedavi görecek ve uyuşturucu illetinden kurtulacak. Sağlıklı bir şekilde yanımıza gelecek" dedi.