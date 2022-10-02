O bebeğin ismi ‘Özlenen’ olacak

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından geçtiğimiz 27 Temmuz 2021'de kadavradan alınan rahim nakledilen Havva Erdem (33), 24 Eylül 2021'de taburcu edildi. Ardından hamile kalan Erdem, önceki gün 29 haftalık ve 1 kilo 720 gram bir kız bebek dünyaya getirdi.

Anne Havva ve baba Hüsnü Erdem kızlarının ismini Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın isminden etkilenerek, Özlenen koymayı düşündüklerin söyledi. Anne Havva Erdem, "Mucize gerçek oldu. Yıllardır hayalini kurduğum annelik hayalim gerçek oldu. Ömer ve Özlenen hocam olmasaydı bu hayalimin gerçekleşmesi imkansızdı. Artık kızımı kucağıma alabilir doya doya koklayabilirim. İsmini Özlenen koyacağız" diye konuştu.