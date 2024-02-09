Tatar ailesi, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalandı. 5 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan ailenin bulunduğu bina yerle bir oldu. Baba Yusuf ve oğlu Ahmet Efe hayatını kaybetti. Anne Rabia ve küçük oğlu Emin Derda ise 78 saat sonra kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkartıldı.Deprem sırasında sobanın üzerindeki güğümdeki sıcak suyun üzerine devrilmesi nedeniyle vücudunda ciddi derecede yanıklar oluşan anne Rabia ve oğlu Emin Derda, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Anne Rabia toplamda 32 kez ameliyat oldu, deri nakli yapıldı. İki kez kalbi durup yeniden hayata tutunan Emin Derda'nın ise sol bacağı kasık bölgesinden kesildi.Eskisi gibi yürümeyi çok isteyen Emin Derda'ya Konya'nın ardından gittiği İstanbul'da protez bacak takıldı. Bir süre fizik tedavi alan küçük Emin Derda, artık istediği gibi yürüyüp, koşabiliyor. Anne Rabia, oğlunu da alıp yeniden Hatay'a döndü. Anne Rabia, Emin Derda'nın ilkokul birinci sınıfa başladığını söyledi.Anne-oğul birbirlerine destek olduklarını ifade eden Rabia Tatar, duygularını SABAH'a anlattı: "İkimiz de bir şekilde hayata tutunduk. Oğlum psikolojik destek aldı ve şimdi daha iyi. Protez bacağına da alıştı. Fizik tedavisini sürüyor. Benim tedavilerim de devam ediyor. Okula başlamak Emin Derda'ya çok iyi geldi. Şimdi hayata sımsıkı sarılıyoruz. Birbirimizden başka dayanağımız yok. O günleri unutmak mümkün değil ama hayata devam etmeye çalışıyoruz."Emin Derda'nın bazen depremle ilgili sorular sorduğunu belirten anne Rabia Tatar, "Bu şehirde battık, bu şehirde yaralarımızı saracağız. Hem annesiyim hem babasıyım, her şeyiyim. Bazen depremi soruyor. Anne, 'Abim neden öldü, çocuklar ölür mü?' diye soruyor. Karşılıklı konuşup açıklamalarda bulunuyoruz. Akıllı bir çocuk, dediklerimi çok iyi anlıyor. O benim kahramanım" diye konuştu.