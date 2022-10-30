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Giriş Tarihi: 31.10.2022

O bir su tasarrufu savaşçısı

İstanbul’da 30 yıldır taksicilik yapan Salih Altunışık, 2014’te yaşanan kuraklığın ardından kendisini su tasarrufuna adadı. Altunışık, sürekli yanında taşıdığı musluk aparatıyla suyu yüzde 50 oranında tasarruflu kullanıyor

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
O bir su tasarrufu savaşçısı
Bugün 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü... İstanbul Sarıyer'de 4 çocuk babası, 49 yaşındaki taksici Salih Altunışık, sosyal sorumluluk bilinciyle su tasarrufuna yönelik çalışmalarıyla takdir topluyor. 30 yılı aşkın süredir taksicilik yapan Salih Altunışık, milyonlarca İstanbullu'yu yakından ilgilendiren "su kıtlığı" sorunu için örnek alınası bir gayret sarfediyor. Su tasarrufunu kendine görev edinen Altunışık, musluk ağızlarına takılan ve akış hızını etkilemeden akan su miktarını azaltan tasarruf aparatıyla yaklaşık yüzde 50 su tasarrufu sağlanmasına imkan tanıyor. Metropol İstanbul'da su kıtlığına çözüm üretmek için tasarruf aparatını gittiği her yerde kullandığı musluklara takıyor. Camiler, okullar, umumi tuvaletler... Taksici Altunışık, bu çabasıyla büyük bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.



APARATI YANINDA TAŞIYOR
SABAH'a konuşan taksici Salih Altunışık, "2014'te ciddi bir su kıtlığı yaşadık. Ben de durup ne yapabilirim diye düşündüm. Daha sonrasında bu musluk aparatını keşfettim. Bu aparatla neredeyse yarı yarıya tasarruf edilebileceğini fark edince, o gün bugündür İstanbul'un her yerine bu aparatı götürüyorum. İsteyen herkese aparatı ücretsiz veriyorum. Su kıtlığı sadece senin benim değil, hepimizin sorunu. Yeter ki daha fazla su israf edilmesin" ifadelerini kullandı.

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O bir su tasarrufu savaşçısı
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