Haberler Yaşam Haberleri Boğanın kafasına balyozla vurarak öldüren caniler yakalandı
Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:40 Son Güncelleme: 28.11.2022 10:48

Boğanın kafasına balyozla vurarak öldüren caniler yakalandı

Mardin'de bir boğayı kafasından balyozla vurarak etkisiz hale getiren caniler polisin titiz çalışması ile yakayı ele verdi. Tutuklanan zanlılardan ikisinin merdiven altı diye tabir edilen kaçak yollardan kasaplık yaptığı öğrenildi.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Boğanın kafasına balyozla vurarak öldüren caniler yakalandı

Mardin'de meydana gelen olayda Hadi Bayram kullanıcısı tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir videoda bir kasabın bir boğayı kesmek için etkisiz hale getirmek adına önce ayağına ip bağladığı, kafasına geçirdiği torbadan sonra ise balyozlarla kafasına vurma görüntüsünün yayınlanmasında sonra polisi harekete geçti. Mardin Emniyet ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmış binlerce yorum almıştı. Yetkililer de "Hiç kimse hayvanlara eziyet edemez. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Sözde iki kasap canisinin sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle takip ettik. Haklarında adli ve idari takibat başlatılan sorumlular yakalandı. Bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: Baba Cihan Yıldız konuştu! "O halde gördüm"
Kucağında bebekle başından vuruldu! Cinayette çarpıcı detay: Öldürülmeden önce...
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığına 42 bin 500 yeni personel ve işçi alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk futbolunun efsanelerinden Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!
İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz
SON DAKİKA: Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama! 'Müjde verebileceğimiz bir saha'
Bunu yapan okulda uzaklaştırılacak! Artık disiplin suçu sayılacak
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğanın kafasına balyozla vurarak öldüren caniler yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA